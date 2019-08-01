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أول دولة عربية تخالف السعودية في موعد عيد الأضحى

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© AP Photo / Mahesh Kumar A

وبعد اجتماع اللجنة الفرعية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة في الديوان العام لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال.

وبذلك يكون الأحد الموافق 11 أغسطس آب هو يوم وقفة عرفة، والإثنين 12 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، في عمان.

وأعلنت المملكة العربية ، رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وأفاد مراسل "العربية" في السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر": "تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، قد أكد أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس/ آب المقبل.

وأوضح المعهد المصري أنه بناء على غرة الشهر الكريم الجمعة المقبلة، فإن عيد الأضحى سيحل يوم الأحد 11 أغسطس/ آب من الشهر نفسه؛ وذلك بحسب "سكاي نيوز".

وقال المعهد في بيان: إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440، سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل، في الأول من شهر أغسطس، والـ29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية).

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