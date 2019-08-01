أخبار عاجلة

اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة -
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات -
فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان -
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب -
عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات -
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية -
الرياضية: الكاياك تحد جديد في الإمارات وماري الأطرش سباحة متميزة تحلم بالعالمية -
الرياضية: الإعلامية الرياضية في الأردن تبحث عن دور فعال ومنى القطان تنشد التتويج -
الرياضية: تخطيط وتطور لكرة المضرب في مصر وليتيسيا عون أمل لبنان في أولمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

لجنة أطباء السودان: مقتل 4 متظاهرين بالرصاص خلال احتجاج في أم درمان

Google+ Print
لجنة أطباء السودان: مقتل 4 متظاهرين بالرصاص خلال احتجاج في أم درمان لجنة أطباء السودان: مقتل 4 متظاهرين بالرصاص خلال احتجاج في أم درمان

وخرجت المسيرات في العاصمة الخرطوم وعدة ولايات، استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، في مليونية "القصاص العادل"، تضامنا مع ضحايا مدينة الأبيض، واحتجاجا على مقتل المتظاهرين السلميين، وضرورة تسليم السلطة للحكومة المدنية.

وقال عضو المجلس العسكري الانتقالي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، خلال بيان أصدرته اللجنة اليوم الخميس بمدينة الأبيض، إن "القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي قامت بإطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى الخسائر المؤسفة التي تمثلت في 5 شهداء إضافة إلى شهيد آخر توفي اليوم بالخرطوم"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقتل 6 محتجين، بينهم أربعة طلاب، وأصيب 62 آخرون الاثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ احتجاجًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام، وفق أحدث حصيلة للجنة المركزية لأطباء السودان.

ورفع المتظاهرون الأعلام السودانية وصور للضحايا، ولافتات تطالب بمحاكمة عاجلة وعادلة للمتورطين في هذه الأحداث، وهتف المتظاهرون "حرية .. سلام وعدالة.. والثورة خيار الشعب"، "الدم قصاد (مقابل) الدم .. ما بنقبل الدية".

وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية

الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب

عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات

عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات