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العودة مستمرة... 1500 لاجئ يدخلون سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

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موسكو – سبوتنيك. قال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن "خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 1582 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 385 لاجئا (115 امرأة و197 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1197 شخصا (359 امرأة و610 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

© Sputnik . Firas al-Ahmad

كما أفاد المركز بأن 261 نازحاً عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير أراضي من الألغام على مساحة 2.46 هكتار في محافظتي درعا ودمشق، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 65 عبوة قابلة للانفجار.

يذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في ). وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من المسلحين المتشددين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.

SputnikNews

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