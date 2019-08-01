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الجيش السوري يسيطر على قرى في الشمال الغربي مع تصاعد القصف

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© Sputnik .

قال الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني الذي يدعم السورية، اليوم الخميس، إن الجيش سيطر على عدد من القرى والحقول والتلال في ريف محافظة حماة خلال اليومين الماضيين، بحسب "رويترز".

والمنطقة التي تضم محافظة إدلب وأجزاء من حماة هي آخر معقل كبير للجماعات المسلحة.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" الليلة الماضية إن القصف تصاعد خلال الأسابيع الأربعة الماضية فيما تسبب في سقوط أعداد من القتلى والجرحى أكبر من أي وقت هذا العام.

وقال اللواء حسن حسن، مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري اليوم إن "المسار العسكري للقضاء على الإرهاب في الشمال مستمر".

وأضاف لصحيفة "الوطن" أنه سيكون من الجيد أن تتوصل موسكو وطهران إلى حل مع أنقرة من خلال المفاوضات. وتنشر تركيا قواتا في شمال غربي سوريا.

وقال "لكن في الوقت ذاته عندما تصل الأمور إلى حائط مسدود فإن الجيش العربي السوري الذي طهر كل هذه المساحات الواسعة... لن يتوقف على المطلق، لا عند إدلب ولا عند أي منطقة تنتشر فيها المجموعات الإرهابية".

SputnikNews

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