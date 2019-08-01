شركة أبحاث تُعدل توصيتها لـ"مصرف الراجحي بمستهدف للسهم 62.8 ريال

الرياض - مباشر: قالت شركة "الجزيرة كابيتال" إن أرباح مصرف الراجحي في الربع الثاني من العام الجاري البالغة 2.6 مليار ريال، جاءت أقل من توقعاتها بفارق 11.1 بالمائة.

وعدلت شركة الأبحاث في تقرير اليوم الخميس، توصيتها تجاه سهم مصرف الراجحي إلى "محايد"، دون تغيير في السعر المستهدف للسهم عند 62.8 ريال.

وخفضت توقعاتها لربح سهم مصرف الراجحي خلال العام 2019 إلى 4.1 ريال بدلاً من توقعاتها السابقة البالغة 4.35 ريال.

وعزا تقرير "الجزيرة كابيتال" الاختلاف عن توقعاتها في أرباح المصرف نتيجة للاعتراف بمصاريف الزكاة في قائمة الدخل وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بعد أن كانت ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وعدا إعادة تبويب الزكاة، يكون الفارق في صافي الربح عن توقعاتها بحدود 1.2 بالمائة.

وقالت إن التغيرات في قانون الرهن العقاري تصب في صالح مصرف الراجحي نظراً لقاعدة العملاء الأفراد الكبيرة لديه، بالإضافة لارتفاع نسبة الودائع صفرية الفائدة لديه؛ ما يخفف من تكلفة التمويل، مُشيرة إلى أنه إذا ما خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي من أسعار الفائدة الأساسية فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على كل من الإيرادات وصافي الربح.

ولفتت الجزيرة كابيتال إلى أن تبويب الزكاة ضمن قائمة الدخل سيؤدي إلى تراجع صافي الربح مع احتمال أن ينعكس التأثير السلبي على تقييم قطاع البنوك ككل.

وأظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع صافي أرباح مصرف الراجحي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.3 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 2.58 مليار ريال، مقارنة بــــ 2.5 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وتراجع صافي ربح البنك على أساس ربعي بنسبة 0.65 بالمائة، بعدما سجل في الربع الأول من العام الجاري نحو 2.597 مليار ريال.

وعزا البنك ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 13.4 بالمائة، وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة الدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى.

وتراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.74 بالمائة، إلى سعر 67.6 ريال بحلول الساعة 2:27 بتوقيت السعودية، بجلسة اليوم الخميس.

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