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تقرير: توقعات بتزايد الضغوط على المؤشر السعودي قبل عطلة العيد

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تقرير: توقعات بتزايد الضغوط على المؤشر السعودي قبل عطلة العيد تقرير: توقعات بتزايد الضغوط على المؤشر السعودي قبل عطلة العيد

الرياض ـ مباشر: توقعت جدوى للاستثمار أن تؤدي عمليات جني الأرباح، بسوق الأسهم ، قبيل إجازة عيد الأضحى التي ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، للمزيد من الضغوط على المؤشر.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير حديث، إن تراجع مؤشر "تاسي" في شهر يوليو جاء بسبب النتائج المخيبة للآمال لبعض الشركات، لا سيما شركات البتروكيماويات.

وأشارت إلى أن أداء المؤشر العام للسوق السعودي جاء ضمن أضعف المؤشرات أداء خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي نحو 1 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز إلى مستوى 8732.6 نقطة، فاقداً 89.14 نقطة من قيمته، مقارنة بالشهر السابق.

من ناحية أخرى، كشف تقرير جدوى للاستثمار، أن بيانات استطلاعية غير رسمية، تشير إلى زيادة كبيرة في الصادرات النفطية للسعودية خلال النصف الأخير من شهر يوليو/ تموز الماضي.

وفيما يخص أداء الميزانية العام للسعودية، توقعت "جدوى" أن يسجل الربعان القادمان من العام 2019 مستويات كبيرة من العجز.

كما توقعت أن يعاود احتياطي مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، من الموجودات الأجنبية ارتفاعه في يوليو/ تموز، بعد تلقي التدفقات المالية المتصلة بإصدار أول سندات باليورو.

وتابع التقرير: "رغم تراجع تعاملات نقاط البيع والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي في يونيو، إلا أننا نرى هذا التراجع هو عبارة عن انخفاض موسمي عابر يعود إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي خلال شهور الصيف".

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