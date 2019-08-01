10 دول تقتنص 69% من صادرات السعودية في مايو..والصين بالصدارة

الرياض - مباشر: حصدت 10 دول نسبة 68.8 بالمائة من إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2019، بإجمالي قيمة 60.6 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، صدارة الصين لقائمة الدول الأعلى استحواذاً على الصادرات والواردات السعودية، بحجم تبادل تجاري نحو 24 مليار ريال خلال مايو الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين نحو 15.25 مليار ريال خلال مايو 2019، مقارنة مع 12.63 مليار ريال في مايو 2018، بارتفاع 20.75 بالمائة.

واحتلت الهند الوجهة الثانية في الصادرات السعودية بقيمة 8.997 مليار ريال خلال مايو 2019، مقارنة بـنحو 8.944 مليار ريال في مايو 2018، بارتفاع 0.59 بالمائة.

وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات سعودية نحو 8.533 مليار ريال خلال مايو مقارنة بـنحو 9.166 مليار ريال في مايو 2018، بتراجع 6.9 بالمائة.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة بالأكثر استحواذاً على الصادرات السعودية بقيمة 8.113 مليار ريال، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الخامس بقيمة 5.24 مليار ريال.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة السادسة عالمياً والأولى عربياً بقائمة الصادرات السعودية بقيمة 3.598 مليار ريال، خلال مايو 2019، مقارنة بـنحو 6.46 مليار ريال في مايو 2018، بتراجع 44 بالمائة.

واحتلت جمهورية مصر العربية المرتبة السابعة عالمياً والثانية عربياً بقيمة صادرات 3.2 مليار ريال مقابل 1.28 مليار ريال في مايو 2018، بارتفاع 151 بالمائة.

ويرصد الرسم البياني التالي تفاصيل الصادرات السعودية لأعلى 10 دول في القيمة:

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية 88.05 مليار ريال خلال مايو 2019، مقارنة بـنحو 96.4 مليار ريال خلال مايو 2018، بانخفاض قدره 8.35 مليار ريال بنسبة 8.7 بالمائة.

وبلغت قيمة الصادرات البترولية 70.43 مليار ريال خلال مايو 2019، تمثل نسبة 77.2 بالمائة من إجمالي صادرات المملكة.

وتصدرت الصين قائمة الأكثر استحواذاً على صادرات المملكة غير البترولية بقيمة 2.9 مليار ريال خلال مايو الماضي مقابل 3.3 مليار ريال في مايو 2018، بتراجع 11.9 بالمائة.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية بقيمة 2.2 مليار ريال خلال مايو 2019، مقابل 3.54 مليار ريال في مايو 2018، بتراجع 37.7 بالمائة.

الواردات

واستحوذت 10 دول على 63.5 بالمائة من إجمالي الواردات السعودية خلال مايو بإجمالي قيمة 27.4 مليار ريال.

وتصدرت الصين قائمة الدول في قيمة الواردات السعودية بنحو 8.74 مليار ريال في مايو 2019، مقارنة مع 9.08 مليار ريال في مايو 2018، بتراجع 3.7 بالمائة.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية في الواردات السعودية بقيمة 4.63 مليار ريال مقابل 6.13 مليار ريال في مايو 2018، بتراجع 24.4 بالمائة.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثالثة عالمياً في قيمة الواردات السعودية بنحو 3.56 مليار ريال خلال مايو 2019، مقارنة بـنحو 3.96 مليار ريال في مايو 2018، بتراجع 9.9 بالمائة.

وجاءت فرنسا والهند وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا بقائمة أعلى 10 دول مستورد منها.

ويرصد الرسم البياني التالي تفاصيل واردات السعودية من أعلى 10 دول في القيمة:

وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية للمملكة 43.99 مليار ريال خلال مايو 2019، مقابل 48.53 مليار ريال خلال مايو 2018، بانخفاض 11.2 بالمائة.

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