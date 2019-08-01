بالصور.. اللحظات الأولى لاستهداف العرض العسكري للجيش اليمني

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية إن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على معسكر الجلاء بعدن.

وأضاف أنه "تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف 2K وصاروخ باليستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن"، بحسب موقع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين.

الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني © REUTERS / FAWAZ SALMAN

الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني © REUTERS / FAWAZ SALMAN

الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني © REUTERS / FAWAZ SALMAN

الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني © REUTERS / FAWAZ SALMAN

الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني © REUTERS / FAWAZ SALMAN

الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني © REUTERS / FAWAZ SALMAN

الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني © REUTERS / FAWAZ SALMAN 1 / 7 © REUTERS / FAWAZ SALMAN الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

وأكد على أن "العملية المشتركة استهدفت عرضا عسكريا للغزاة والمرتزقة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت في حالة إرباك كبيرة في صفوفهم".

أشار إلى أن "العرض العسكري الذي تم استهدافه في عدن كان يتم التحضير من خلاله للزحف والتصعيد باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الضالع وتعز".

ولم يعلن الجيش اليمني عن الحادث حتى كتابة هذه السطور، وكذلك لم تنشر المواقع الإعلامية التابعة له أي معلومات عن الحادث.

في حين قالت مصادر أمنية وطبية لوكالة "رويترز" إن 32 على الأقل قتلوا في الهجوم على العرض العسكري في عدن، صباح اليوم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في الصحة اليمنية: مقتل 40 وإصابة العشرات في هجوم صاروخي وتفجير انتحاري في عدن.

وأكد شاهد عيان لوكالة "رويترز" أن "انفجارا وقع خلف الجناح المخصص للعرض في معسكر الجلاء بمديرية البريقة في محافظة عدن".