أخبار عاجلة

لقمة هنية| أسهل وأسرع طريقة لعمل صدور الفراخ بالبروكلي -
الأخبار - مداخلة مع الكاتب الصحفي/ جمال عنقرة وتفاصيل أكثر بشأن أحداث مدينة الأبيض -
الأخبار - هدوء حذرعلى جبهات إدلب بعد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار -
نشرة الأخبار - حلقة الجمعة مع (شيرين القشيري) 2/8/2019 - الحلقة كاملة -
الاخبار - مداخلة مع اللواء/ محمد عباس وكل ماهو جديد بشأن الازمة السورية وهدنة إدلب -
الأخبار - اليوم .. استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير -
الأخبار - القوات اليمنية تستعيد السيطرة على معسكر المحفد في أبين بعد تعرضه لهجوم إرهابي -
الأخبار - المجلس العسكري بالسودان: تدابير عديدة لمنع تكرار أحداث مدينة الأبيض -
الأخبار - الفلسطينيون يشاركون في الجمعة الـ 69 من مسيرات العودة وكسر الحصار -
الأخبار - 4 احزاب عربية تخوض الانتخابات الإسرائيلية بقائمة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بالصور.. اللحظات الأولى لاستهداف العرض العسكري للجيش اليمني

Google+ Print

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية إن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على معسكر الجلاء بعدن.

وأضاف أنه "تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف 2K وصاروخ باليستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن"، بحسب موقع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين.

  • الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN

  • الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN

  • الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN

  • الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN

  • الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN

  • الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN

  • الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN

1 / 7

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

وأكد على أن "العملية المشتركة استهدفت عرضا عسكريا للغزاة والمرتزقة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت في حالة إرباك كبيرة في صفوفهم".

أشار إلى أن "العرض العسكري الذي تم استهدافه في عدن كان يتم التحضير من خلاله للزحف والتصعيد باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الضالع وتعز".

ولم يعلن الجيش اليمني عن الحادث حتى كتابة هذه السطور، وكذلك لم تنشر المواقع الإعلامية التابعة له أي معلومات عن الحادث.

في حين قالت مصادر أمنية وطبية لوكالة "رويترز" إن 32 على الأقل قتلوا في الهجوم على العرض العسكري في عدن، صباح اليوم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في الصحة اليمنية: مقتل 40 وإصابة العشرات في هجوم صاروخي وتفجير انتحاري في عدن.

وأكد شاهد عيان لوكالة "رويترز" أن "انفجارا وقع خلف الجناح المخصص للعرض في معسكر الجلاء بمديرية البريقة في محافظة عدن".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
هدوء حذر يعم جبهات القتال في الشمال السوري بالرغم من خروقات المسلحين

هدوء حذر يعم جبهات القتال في الشمال السوري بالرغم من خروقات المسلحين

رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل

رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل

آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها

آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها

إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا

إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا