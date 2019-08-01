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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين محمد بن سلمان وعمران خان

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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين محمد بن سلمان وعمران خان تفاصيل الاتصال الهاتفي بين محمد بن سلمان وعمران خان

وخلال الاتصال الهاتفي، وصف عمران خان، المملكة بالصديق الذي تثق به باكستان، مدللا بذلك بوقوفها الدائم مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، وأن بلاده لا يمكن أن تنسى هذه المواقف إطلاقا، وذلك حسب وكالة الأنباء "واس".

كما عبر عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي على جهوده ومساندته لكل ما يدعم باكستان ويحقق مصالحها، مؤكدا أن تطوير العلاقات مع المملكة يعد أولوية قصوى لجمهورية باكستان.

من جهته، أشاد الأمير محمد بن سلمان، بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وباكستان، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وحرص القيادة في المملكة على دعم باكستان في المجالات كافة.

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