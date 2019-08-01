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السعودية: فريق من المخابرات والجيش يواصل البحث عن الطيار المفقود في الفلبين

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© AP Photo / Bullit Marquez

وحسب موقع "العربية" السعودي، قالت السفارة في بيان رسمي: "تود السفارة الإفادة أنه منذ اختفاء الطائرة والجهات المختصة الفلبينية تبذل كافة الجهود للعثور على المواطن عبد الله الشريف بمتابعة مكتب رئيس الجمهورية".

وأوضحت أن المسؤولين السعوديين عقدوا لقاءات عدة مع كافة الجهات ذات العلاقة، لحثهم على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة، بدءً من مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية الفلبينية، ووزير الدفاع الفلبيني، ووزير المواصلات، ومدير عام هيئة الطيران، وشركة الاتصالات، إضافة إلى فريق التحقيق من الهيئة الوطنية للاستخبارات، وكذلك فريق تحقيق من استخبارات وزارة الدفاع والشرطة الوطنية، والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل والصليب الأحمر الفلبيني، وفق البيان.

وأكدت السفارة أنها على تواصل مع عائلة الشريف وتطلعهم على أي مستجدات في هذا الخصوص، وتؤكد مجددا حرصها ومتابعتها للقضية.

ويدخل المواطن المفقود شهره الثاني منذ اختفاء طائرة التدريب التي تقله هو والمدرب الفلبيني جنوب البلاد.

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