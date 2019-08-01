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شقيق أمير قطر يواصل تغريداته النارية بشأن السعودية

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شقيق أمير قطر يواصل تغريداته النارية بشأن السعودية شقيق أمير قطر يواصل تغريداته النارية بشأن السعودية

وقال بن حمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يا أهل قطر، اعقدوا نية الحج وأجعلوه في ذمة من حال بينكم وبين بيته.. اللهم إني نويت حج بيتك #لم_نستطع_إليه_سبيلا".

​وكانت وزارة الحج والعمرة ، وجهت دعوة إلى السلطات المعنية في قطر، تطالبها بتسهيل إجراءات قدوم الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن الوزارة طالبت بإزالة العقبات، التي تضعها الدوحة لمنع الحجاج من القدوم لأداء مناسك الحج.

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة، تخصيص رابط إلكتروني لتسجيل الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة للعام الهجري الحالي 1440؛ وحثت السلطات القطرية على عدم حجبه.

وجاء على الموقع الرسمي للوزارة السعودية "تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام"، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون من أجل تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

فيما جدد مجلس الوزراء السعودي، رفضه الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة وهو ما ينافي الحقيقة، حيث أن الجهات المختصة في المملكة قد هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.

بدوره، رد مسؤول قطري على مطالبة المملكة العربية السعودية لبلاده بتسهيل إجراءات قدوم الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج. واعتبر أن دعوة الرياض وحرصها على تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر "تناقض سعودي"، في ظل عدم وجود سفارة قطرية في الرياض، وعدم السماح للخطوط القطرية بالطيران المباشر.

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