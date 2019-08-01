هبوط شبه جماعي لأسهم البنوك السعودية بعد قرار الفيدرالي

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: تراجعت أغلب أسهم قطاع البنوك بسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس، أول تعاملات شهر أغسطس، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة أمس بتخفيض الفائدة مقدار 25 نقطة أساس.

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت الرياض سجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 1.41 بالمائة، لمستوى 8431.06 نقطة ليصل لأدنى مستوياته منذ 26 يونيو/ حزيران الماضي ليفقد من قيمته 126.61 نقطة.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، مع تزايد مخاطر عدم اليقين الخارجية على الاقتصاد الأكبر في العالم.

وشهد القطاع تداولات بنحو 8.319 مليون سهم وبقيمة 280 مليون ريال، لتشكل مانسبته 32.5 بالمائة من إجمالي تداولات السوق البالغة 915 مليون ريال.

وتصدر الأسهم في السيولة مصرف الراجحي الذي تصدر تداولات السوق أيضاً بنحو 125.448 مليون ريال، ليأتي متراجعاً بنحو 1.74 بالمائة إلى مستوى 67.6 ريال.

وتراجعت أسهم قطاع البنوك بإستثناء بنك "ساب" بنسبة 0.51 بالمائة إلى مستوى 39.75 ريال، في حين تراجعت 10 أسهم أخرى بالقطاع تصدرهم مجموعة سامبا التي انخفضت بنسبة 4.74 بالمائة إلى مستوى 31.15 ريال.

وجاء تراجع سهم سامبا بعد إعلانها تسجيل انخفاض بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2019 بنحو 24.7 بالمائة على أساس سنوي. ليسجل نحو 935 مليون ريال

وقال المستشار المالي، على الجعفري لـ"مباشر" إن قرار الفيدرالي أثر بشكل كبير على أداء السوق خلال تعاملات اليوم لا سيما قطاع البنوك الذي قاد السوق للانخفاض، إضافة إلى استمرار النتائج المالية للشركات خلال الربع الثاني.

وأضاف الجعفري أن السوق السعودي يترقب خلال شهر أغسطس الإدراج بالمرحلة الثانية ضمن المؤشرات الناشئة (مورجان ستانلي)، مما قد يدعم أداء السوق خلال الفترة القادمة.

وأضاف لـ"مباشر" أن النتائج كانت جيدة في حدود التوقعات، ولكن أثر احتساب الوعاء الزكوي اعتباراً من الربع الثاني على نتائج أعمال بعض البنوك، مما شكل ضغطاَ على الهوامش.

من جهته قال المستشار الاقتصادي إبراهيم الفيلكاوي لـ"مباشر" إن القرار التاريخي سعرته الأسواق واستغلته المحافظ لشراء وزيادة المراكز بالأسهم القيادية التي وصلت إلى مستويات متدنية وذلك خلال الجلسات الماضية.

وأوضح أن القرار سيظهر آثاره في جلسة اليوم على قطاع البنوك الذي من المرجح أن يشهد عمليات جني أرباح وقتية تأثراً بالقرار.

وأضاف في المقابل من الممكن أن نشهد عمليات تجميع للأسهم العقارية التي يتوقع لها أن تشهد نتائج جيدة ولها مشاريع تسير بخطى ثابتة في التنفيذ، وذلك لأن قرار الفائدة يتيح لشركات القطاع الاقتراض من البنوك بتكلفة أقل وهو ما يدعم نشاطها التشغيلي.

وأضاف الفيلكاوي أنه بشكل عام فإن انعكاس القرار سيكون له آثار جيدة على أسواق الأسهم ولكن ستظهر على المدى المتوسط ولا سيما بعد عودة المحافظ من فترة العطلات الموسمية التي بدأت.

وأكد الفيلكاوي أن تلك العوامل تؤهل الأسواق للعودة إلى الهدوء، ومن الممكن أن تشهد في تلك الفترة بعض المؤشرات مرحلة تصحيح جزئية وهو ما بدأه السوق السعودي منذ أربع أو خمس جلسات.

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