إنفوجرافيك..أين أنفق السعوديون أموالهم في النصف الأول من 2019؟

إعداد وتصميم: السيد جمال وأحمد عبدالمنعم

الرياض - مباشر: سجل حجم الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين السعوديين نمواً نسبته 3.62 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019 على أساس سنوي، بزيادة تقدر بـ 17.81 مليار ريال.

وجاء هذا النمو مع تحقيق المبيعات الشهرية لعمليات نقاط البيع رقماً قياسياً خلال تلك الفترة لتصل لأعلى مستوياتها بتاريخ المملكة.

وقفز إجمالي مبيعات نقاط البيع لمستوى 136.73 مليار ريال في النصف الأول من العام 2019، مقارنة بــمبيعات بلغت 113.12 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي أبرز القطاعات التي أنفق عليها السعوديون أموالهم بالنصف الأول من 2019، وأعلى المدن بالمملكة في حجم الإنفاق:

ترشيحات:

مسح.. 509.5 مليار ريال إنفاق المستهلكين بالسعودية بالنصف الأول 2019

مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 7.4% في يونيو

المصارف السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 23.7% بالنصف الأول

إنفوجرافيك.. 16.3 مليار دولار تحويلات الوافدين بالسعودية بالنصف الأول لـ2019

المالية السعودية:انخفاض عجز الميزانية لـ5.7 مليار ريال بالنصف الأول لـ2019

المالية السعودية: ارتفاع الدين العام 12.1% بالنصف الأول

عقوبة مخالفة الحج بدون تصريح للمواطنين والمقيمين (فيديوجراف)

مسح.. 31.4 مليار ريال تمويل للسعوديين لشراء مسكن جديد بالنصف الأول