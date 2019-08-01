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إنفوجرافيك..أين أنفق السعوديون أموالهم في النصف الأول من 2019؟

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إعداد وتصميم: السيد جمال وأحمد عبدالمنعم

الرياض - مباشر: سجل حجم الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين السعوديين نمواً نسبته 3.62 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019 على أساس سنوي، بزيادة تقدر بـ 17.81 مليار ريال.

وجاء هذا النمو مع تحقيق المبيعات الشهرية لعمليات نقاط البيع رقماً قياسياً خلال تلك الفترة لتصل لأعلى مستوياتها بتاريخ المملكة.

وقفز إجمالي مبيعات نقاط البيع لمستوى 136.73 مليار ريال في النصف الأول من العام 2019، مقارنة بــمبيعات بلغت 113.12 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي أبرز القطاعات التي أنفق عليها السعوديون أموالهم بالنصف الأول من 2019، وأعلى المدن بالمملكة في حجم الإنفاق:

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