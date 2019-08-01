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صاروخ باليستي لأول مرة يضرب هدفا عسكريا في السعودية

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صاروخ باليستي لأول مرة يضرب هدفا عسكريا في السعودية صاروخ باليستي لأول مرة يضرب هدفا عسكريا في السعودية

وقالت القناة التابعة للحوثيين، إن "القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، ضربت اليوم الخميس، بصاروخ باليستي بعيد المدى، وللمرة الأولى هدفا عسكريا في أقصى المنطقة الشرقية للسعودية".

وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع: "بفضل الله وتوفيقه القوة الصاروخية أطلقت صباح اليوم صاروخا باليستيا متطورا بعيد المدى باتجاه هدف عسكري هام في العمق السعودي بالدمام في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية".

وشدد العميد يحيى سريع، أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وتماديه في عدوانه وسفكه للدم اليمني".

وجدد دعوته للشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة، قائلا: "القوات المسلحة تجدد دعوتها لكل الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا وقد يطالها الاستهداف في أية لحظة طالما استمر العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية".

يتبع...

SputnikNews

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