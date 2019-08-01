سوق الأسهم السعودية يتراجع بالمستهل ويلامس أدنى مستوياته في شهرين

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي خلال الساعات المبكرة لجلسة الخميس أول تعاملات شهر أغسطس/آب، تراجعاً ملامساً أدنى مستوياته في نحو شهرين بضغط من قطاع البنوك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة بتخفيض الفائدة.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام تراجعاً بنحو 0.73 بالمائة، إلى مستوى 8669.65 نقطة ليفقد نحو 62.99 نقطة وهو أدنى مستوى يصل إليه المؤشر منذ نهاية شهر مايو /أيَّار الماضي.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس.

وقال المستشار المالي، علي الجعفري لـ"مباشر" إن قرار الفيدرالي أثر بشكل كبير على أداء السوق خلال تعاملات اليوم لا سيما قطاع البنوك الذي قاد السوق للانخفاض، إضافة إلى استمرار النتائج المالية للشركات خلال الربع الثاني.

وأضاف الجعفري أن السوق ينتظر خلال شهر أغسطس تنفيذ المرحلة الثانية للانضمام إلى المؤشرات الناشئة (مورجان ستانلي)، مما قد يدعم أداء السوق خلال الفترة القادمة.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.33 بالمائة بفعل تراجع مجموعة سامبا بنسبة 4.59 بالمائة، والراجحي بنسبة 1.31 بالمائة، إضافة إلى تراجع سهم البنك الأهلي بنسبة 0.91 بالمائة.

وفي المقابل، سجل سهم "عطاء" ارتفاعاً بنحو 7.21 بالمائة، في ثاني جلساته بالسوق السعودي.

وتصدر التداولات سهم سابك بنحو 107.246 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط من حيث الحجم بنحو 2.44 مليون سهم.

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