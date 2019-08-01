الأسد يوجه كلمة إلى الجيش السوري

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وأكد الأسد، أن القوات المسلحة "لم تدخر الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأبنائه"، مضيفا أنها سطرت "أروع صور البطولة والفداء في حربها على الإرهاب وتصديها للعدوان"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف مخاطبا أفراد الجيش: "أحييكم أيها الأبطال وأتوجه إليكم اليوم بالتهنئة القلبية بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جيشنا الباسل، وأبارك لكم ضباطا وصف ضباط وجنودا ميامين في هذا اليوم المجيد عيدكم الأغر، وأبثكم محبة وتقدير أبناء شعبنا الأبي الذي بادلكم الحب والثقة والتضحية والعطاء، لأنكم صناع مجده وانتصاراته وحماة أرضه وسيادته".

وتابع: "على مدى أكثر من ثماني سنوات من هذه الحرب المفروضة على سوريا لم تدخروا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأبنائه، وسطرتم أروع صور البطولة والفداء في حربكم على الإرهاب وفي تصديكم للعدوان، فكنتم أباة أحرارا ورجالا ميامين في صون الأمانة وأداء الرسالة وتحمل المسؤولية".

وختم الأسد كلمته، بتجديد ثقته في قوات الجيش والدعاء "بالرحمة والخلود لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء للجرحى والنصر للوطن".