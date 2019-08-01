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الحج والعمرة: وصول 1.2 مليون حاج لمكة والمدينة لأداء المناسك

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الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة، عن وصول 1.2 مليون حاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وكشف مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس التابع لوزارة الحج والعمرة أن إجمالي الحجاج القادمين جوا بلغ 1.16 مليون حاج، و66.85 ألف حاج برا، مقابل 13.55 ألف حاج عبر المنافذ البحرية.

وتصدر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز وجهات قدوم الحجاج بواقع 570.73 ألف حاج، يليه مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بـ 500.09 ألف حاجا.

ووصل 1.04 مليون حاج إلى مكة المكرمة، مقابل 205.31 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة.

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