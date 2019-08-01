"أنابيب السعودية" تقلص خسائرها 72% بالربع الثاني لانخفاض المصاريف

الرياض ـ مباشر: قلصت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، خسائرها بنسبة 72.39 بالمائة خلال الربع الثاني من 219، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الخسائر إلى 10.17 مليون ريال، مقابل 36.83 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الخسائر يعود بشكل أساسي إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع، وزيادة أرباح شركة زميلة، وتحقيق إيرادات أخرى، إلى جانب انخفاض قيمة أصول ثابتة غير متكررة، بالربع المقارن.

وتراجعت خسائر الشركة بالنصف الأول من 2019 نحو 76.49 بالمائة إلى 9.84 مليون ريال، مقابل 41.86 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018.

وتحولت الشركة إلى الربحية بالربع الأول من 2019، بصافي ربح بلغ 320 ألف ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 5.04 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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