اعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

1. إنخفاض الايرادات بسبب إنخفاض عدد المرضى لمستشفيات الشركة وخاصة مرضى عقد الإصابات المهنية مع مؤسسة التأمينات الإجتماعية وعقد وزارة الصحة.
2. إنخفاض هامش الربح الإجمالي بسبب إنخفاض إجمالي الإيرادات بالإضافة إلى تأثير التكاليف الثابتة على هامش الربح.
3. إرتفاع الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى إنخفاض مخصص خسائر الإئتمان المتوقعة أثر إيجاباً على إنخفاض الربح التشغيلي.
4. زيادة مصروف الزكاة خلال الربع الحالي بسبب إرتفاع الوعاء الزكوي.يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في المبيعات نتيجة انخفاض عدد مرضى مستشفيات الشركة خلال فترة الإجازة الصيفية يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى 1. إنخفاض الايرادات بسبب إنخفاض عدد المرضى لمستشفيات الشركة وخاصة مرضى عقد الإصابات المهنية مع مؤسسة التأمينات الإجتماعية وعقد وزارة الصحة.
2. انخفض هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف بسبب عدد زوار مستشفيات الشركة ، والذي تم تعويضه إلى حد كبير عن طريق التوفير في تكاليف القوى العاملة المستلزمات الطبية.
3. تم تعويض أثر انخفاض الإيرادات جزئياً عن طريق الزيادة في الإيرادات الأخرى ، ويرجع ذلك إلى الزيادة في إيرادات الاستثمار وتخفيض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
4. زيادة مصروف الزكاة خلال الربع الحالي بسبب إرتفاع الوعاء الزكوي.طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف عناصر ومذكرات البيانات المالية المقارنة وإعادة تجميعها لتتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة للعام الحالي والتم تم إعدادها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. والتي تشمل تأثير المعايير المعمول بها اعتبارًا من 1 يناير 2019 على وجه التحديد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 على النحو الوارد في إيضاحات القوائم المالية للفترة الحالية. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى إبضاح 3 (المعايير والتعديلات والتفسيرات الصادرة والتغييرات في السياسات المحاسبية الهامة والتقديرات) في الايضاحات على القوائم المالية الأولية المختصرة للفترة الحالية المنتهية في 30-6-2019 معلومات اضافية ارتفع هامش الربح الصافي للفترة إلى 12.5٪ من 11.3٪ للفترة المماثلة من العام السابق ، كما إرتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 26.1٪ للفترة الحالية من 22.3٪ للفترة المماثلة من العام السابق.