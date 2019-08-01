اعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إنخفض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك بشكل رئيسي الى الأسباب التالية؛

1. إنخفاض الايرادات بسبب إنخفاض عدد المرضى لمستشفيات الشركة وخاصة مرضى عقد الإصابات المهنية مع مؤسسة التأمينات الإجتماعية وعقد وزارة الصحة.

2. إنخفاض هامش الربح الإجمالي بسبب إنخفاض إجمالي الإيرادات بالإضافة إلى تأثير التكاليف الثابتة على هامش الربح.

3. إرتفاع الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى إنخفاض مخصص خسائر الإئتمان المتوقعة أثر إيجاباً على إنخفاض الربح التشغيلي.

4. زيادة مصروف الزكاة خلال الربع الحالي بسبب إرتفاع الوعاء الزكوي.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في المبيعات نتيجة انخفاض عدد مرضى مستشفيات الشركة خلال فترة الإجازة الصيفية يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى 1. إنخفاض الايرادات بسبب إنخفاض عدد المرضى لمستشفيات الشركة وخاصة مرضى عقد الإصابات المهنية مع مؤسسة التأمينات الإجتماعية وعقد وزارة الصحة.

2. انخفض هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف بسبب عدد زوار مستشفيات الشركة ، والذي تم تعويضه إلى حد كبير عن طريق التوفير في تكاليف القوى العاملة المستلزمات الطبية.

3. تم تعويض أثر انخفاض الإيرادات جزئياً عن طريق الزيادة في الإيرادات الأخرى ، ويرجع ذلك إلى الزيادة في إيرادات الاستثمار وتخفيض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

4. زيادة مصروف الزكاة خلال الربع الحالي بسبب إرتفاع الوعاء الزكوي.