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إعلان تصحيحي من الشركة السعودية للطباعة والتغليف بخصوص عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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إعلان تصحيحي من الشركة السعودية للطباعة والتغليف بخصوص عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) إعلان تصحيحي من الشركة السعودية للطباعة والتغليف بخصوص عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
1-في فقرة "يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى " ذكرت الأسباب التاللية:

يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى انخفاض الايرادات، بالإضافة الى الزيادة في تكاليف التمويل.

2-إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) الفترة المماثلة من العام السابق 755.11

3- معلومات اضافية:

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية ) بنهاية الربع الحالي 718.76 مليون ريال مقابل 755.11 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 4.81% ومقابل 731.6 مليون ريال في نهاية الربع السابق بانخفاض قدره 1.75% .

مباشر (اقتصاد)

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