اعلان الشركة السعودية لأنابيب الصلب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

يعود سبب انخفاض صافي الخسائر البالغة 9.84 مليون ريال للفترة الحالية مقارنة بصافي الخسائر البالغة 41.86 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2018 إلى الأسباب الرئيسية التالية:

أ‌) انخفاض قيمة أصول ثابتة غير متكررة بقيمة 21 مليون ريال سعودي والتي تم احتسابها في الفترة المماثلة من عام 2018 .

ب) حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة (العالمية للأنابيب) للفترة الحالية و البالغة 4.81 مليون ريال سعودي مقارنة بخسائر بلغت 8.02 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من عام 2018.

ج) انخفاض تكاليف البيع و التسويق و التوزيع في الفترة الحالية والبالغة 6.67 مليون ريال سعودي مقارنة بـِ 8.38 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام 2018.

د) زيادة الإيرادات الأخرى لتبلغ قيمتها 1.68 مليون ريال سعودي في الفترة الحالي مقارنةَ بـ 0.45 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من عام 2018 .

هـ) انخفاض في قيمة مصروف الزكاة و ضريبة الدخل في الفترة الحالية و التي بلغت قيمتها 0.09 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 1.31 مليون ريال سعودي للفترة المماثله من عام 2018 .

قد تم احتواء أثر هذه التغييرات الإيجابية جزئياً بانخفاض إجمالي الربح خلال الفترة الحالية إلى 13.41 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 16.37 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام الماضي ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى التغير في مزيج المنتجات وزيادة التكاليف في الشركة التابعة (تي اس ام العربية).