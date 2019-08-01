أخبار عاجلة

هدوء حذر يعم جبهات القتال في الشمال السوري بالرغم من خروقات المسلحين -
الطوارئ الأمريكية تنتشل شابين من نهر جارف كاد يبتلعهما -
مقتل 4 متظاهرين بإطلاق نار في أم درمان -
شعائر صلاة الجمعة من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه بتاريخ 2 - 8 - 2019 -
العراق يحبط تهريب ادوية من الاردن -
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو -
أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني -
رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل -
الأخبار - اختتام محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية بحضور الدول الضامنة -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر) 2/8/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان الشركة السعودية لأنابيب الصلب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

Google+ Print
اعلان الشركة السعودية لأنابيب الصلب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان الشركة السعودية لأنابيب الصلب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
يعود سبب انخفاض صافي الخسائر البالغة 9.84 مليون ريال للفترة الحالية مقارنة بصافي الخسائر البالغة 41.86 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2018 إلى الأسباب الرئيسية التالية:

أ‌) انخفاض قيمة أصول ثابتة غير متكررة بقيمة 21 مليون ريال سعودي والتي تم احتسابها في الفترة المماثلة من عام 2018 .

ب) حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة (العالمية للأنابيب) للفترة الحالية و البالغة 4.81 مليون ريال سعودي مقارنة بخسائر بلغت 8.02 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من عام 2018.

ج) انخفاض تكاليف البيع و التسويق و التوزيع في الفترة الحالية والبالغة 6.67 مليون ريال سعودي مقارنة بـِ 8.38 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام 2018.

د) زيادة الإيرادات الأخرى لتبلغ قيمتها 1.68 مليون ريال سعودي في الفترة الحالي مقارنةَ بـ 0.45 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من عام 2018 .

هـ) انخفاض في قيمة مصروف الزكاة و ضريبة الدخل في الفترة الحالية و التي بلغت قيمتها 0.09 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 1.31 مليون ريال سعودي للفترة المماثله من عام 2018 .

قد تم احتواء أثر هذه التغييرات الإيجابية جزئياً بانخفاض إجمالي الربح خلال الفترة الحالية إلى 13.41 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 16.37 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام الماضي ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى التغير في مزيج المنتجات وزيادة التكاليف في الشركة التابعة (تي اس ام العربية).

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

رسميا.. السعودية تعدل قوانين "الولاية" في السفر ونظم الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة

رسميا.. السعودية تعدل قوانين "الولاية" في السفر ونظم الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة