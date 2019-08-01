بند توضيح مقدمة إعلان إلحاقي من شركة الصناعات الزجاجية الوطنية بخصوص انخفاض ارباح الشركات الزميلة تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-11-28 الموافق 2019-07-31 التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 31/07/2019 بخصوص نشر القوائم المالية تود الشركة ان توضح ان من اسباب انخفاض الارباح في الشركات الزميلة وجود اعمال صيانة طارئة بلغت تكلفتها 6 مليون ريال وذلك خلال الربع الثاني مما اثر على الارباح بالانخفاض. الأثر المالي للتغير الحاصل انخفاض الارباح.
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