أخبار عاجلة

هدوء حذر يعم جبهات القتال في الشمال السوري بالرغم من خروقات المسلحين -
الطوارئ الأمريكية تنتشل شابين من نهر جارف كاد يبتلعهما -
مقتل 4 متظاهرين بإطلاق نار في أم درمان -
شعائر صلاة الجمعة من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه بتاريخ 2 - 8 - 2019 -
العراق يحبط تهريب ادوية من الاردن -
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو -
أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني -
رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل -
الأخبار - اختتام محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية بحضور الدول الضامنة -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر) 2/8/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان إلحاقي من شركة الصناعات الزجاجية الوطنية بخصوص انخفاض ارباح الشركات الزميلة

Google+ Print
إعلان إلحاقي من شركة الصناعات الزجاجية الوطنية بخصوص انخفاض ارباح الشركات الزميلة إعلان إلحاقي من شركة الصناعات الزجاجية الوطنية بخصوص انخفاض ارباح الشركات الزميلة
بند توضيح مقدمة إعلان إلحاقي من شركة الصناعات الزجاجية الوطنية بخصوص انخفاض ارباح الشركات الزميلة تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-11-28 الموافق 2019-07-31 التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 31/07/2019 بخصوص نشر القوائم المالية تود الشركة ان توضح ان من اسباب انخفاض الارباح في الشركات الزميلة وجود اعمال صيانة طارئة بلغت تكلفتها 6 مليون ريال وذلك خلال الربع الثاني مما اثر على الارباح بالانخفاض. الأثر المالي للتغير الحاصل انخفاض الارباح.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

رسميا.. السعودية تعدل قوانين "الولاية" في السفر ونظم الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة

رسميا.. السعودية تعدل قوانين "الولاية" في السفر ونظم الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة