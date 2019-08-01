خسائر "طباعة وتغليف" تقفز 346% بالربع الثاني لانخفاض الإيرادات

الرياض ـ مباشر: قفزت خسائر الشركة السعودية للطباعة والتغليف "طباعة وتغليف" بنسبة 345.93 بالمائة خلال الربع الثاني من 219، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الخسائر إلى 13.69 مليون ريال، مقابل 3.07 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسائر إلى انخفاض الايرادات، وزيادة تكاليف التمويل.

وارتفعت خسائر الشركة بالنصف الأول من 2019 نحو 69 بالمائة إلى 36.71 مليون ريال، مقابل 21.72 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018.

ورفعت الشركة خسائرها بنسبة 23.4 في المائة خلال الربع الأول من 2019، إلى نحو 23 مليون ريال، مقابل 18.66 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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