المبيعات تصعد بأرباح "العبداللطيف" 45% بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي- العبداللطيف، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 45.07 بالمائة بالربع الثاني من 2019، على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الأربعاء، بلغ صافي الربح نحو 4.12 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بأرباح 2.84 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة نمو صافي الربح خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض تكلفة المواد منسوبة إلى المبيعات وبشكل عام انخفاض تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات.

وعلى أساس ربعي ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 21.89 بالمائة مقارنة مع 3.38 مليون ريال أرباح الربع الأول من 2019.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 7.51 مليون ريال خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بصافي ربح 10.1 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة أسباب انخفاض صافي الربح والربح الشامل خلال النصف الأول من 2019 إلى، انخفاض الإيرادات الأخرى، والزيادة في المصاريف التمويلية بالإضافة إلى الزيادة في مخصص الزكاة الشرعية.

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