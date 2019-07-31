أرباح "سامبا" الفصلية تتراجع 24.7% بالربع الثاني..وملياري ريال بالنصف الأول

الرياض – مباشر: سجلت مجموعة سامبا المالية- (سامبا) انخفاضا بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2019 بنحو 24.7 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات المجموعة المالية على "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 935 مليون ريال، مقارنة بـ 1.24 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وأرجعت "سامبا" انخفاض صافي الأرباح بالربع الثاني من 2019 على أساس سنوي إلى الزيادة في إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 66.7 بالمائة؛ بسبب ارتفاع في تكلفة الائتمان.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "سامبا" 12.2 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 1.07 مليار ريال.

وحققت مجموعة سامبا المالية أرباحا قيمتها ملياري ريال في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ 2.39 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع 16.25 بالمائة.

تراجعت أرباح مجموعة سامبا المالية نحو 7.4 بالمائة في الربع الأول من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح 14 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات المالية لـ"سامبا" انخفاض الأرباح بنحو 7.4 بالمائة في الربع الأول من 2019 إلى 1.2 مليار ريال، مقابل 1.3 مليار للربع الأول من العام 2018.

وأغلق سهم المجموعة على تراجع نسبته 1.2 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم لمستوى 32.70 ريالا.

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