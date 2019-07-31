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مدير صندوق الجزيرة موطن ريت يوقع عقد إيجار لمستودع بجدة

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مدير صندوق الجزيرة موطن ريت يوقع عقد إيجار لمستودع بجدة مدير صندوق الجزيرة موطن ريت يوقع عقد إيجار لمستودع بجدة

الرياض – مباشر: وقعت شركة الجزيرة للأسواق المالية عقد إيجار مع شركة عالم الوسام التجارية؛ لاستئجار مستودع رقم 1 من بلك 4 من المستودعات التي تقع في منطقة الخمرة في مدينة جدة، والمملوكة لصندوق موطن ريت.

وقالت الشركة في بيان لصندوق الجزيرة موطن ريت على "تداول" اليوم الأربعاء، إن فترة الإيجار ستكون على مدى 3 سنوات ميلادية، تبدأ من 25 أغسطس/ أب 2019 وتنتهي في 24 أغسطس/ أب 2022.

وأضافت الشركة في بيانها، أن سعر الإيجار السنوي يبلغ 853.66 ألف ريال.

وأوضح مدير الصندوق، أن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون إيجابياً بشكل عام، وينعكس على نتائج 2019.

واستقر الصندوق بختام تعاملات اليوم عند مستوى 12.80 ريالا للوحدة.

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