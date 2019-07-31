اعلان الشركة السعودية للخدمات الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يرجع السبب الرئيسي للتحسن في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في إيرادات قطاع الموانئ بسبب ارتفاع حجم الحاويات المناولة وتغير تعرفة التفتيش الجمركي ، وعلى الرغم من وجود زيادة محدودة في المصروفات التشغيلية وارتفاع تكلفة التمويل بسبب الزيادة في معدلات رسوم التمويل والزيادة في التزامات الايجار "وفقاً للمعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم 16". كما أن التحسن في نتائج الشركات الزميلة بالاضافة الى وجود ايرادات من ودائع المرابحة أدى الى تحسن صافي الربح خلال الربع الحالي. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح مقارنة بالربع السابق إلى الزيادة في إيرادات قطاع الموانئ بسبب ارتفاع حجم الحاويات المناولة والتحسن في نتائج الشركات الزميلة. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يرجع السبب الرئيسي للتحسن في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الزيادة في إيرادات قطاع الموانئ بسبب ارتفاع حجم الحاويات المناولة وتغير تعرفة التفتيش الجمركي ، وعلى الرغم من وجود زيادة محدودة في المصروفات التشغيلية وارتفاع تكلفة التمويل بسبب الزيادة في معدلات رسوم التمويل والزيادة في التزامات الايجار "وفقاً للمعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم 16". كما أن التحسن في نتائج الشركات الزميلة بالاضافة الى وجود ايرادات من ودائع المرابحة أدى الى تحسن صافي الربح خلال الفترة الحالية. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعداد القوائم المالية للفترة الحالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية وبناءً عليه تم تغيير طريقة العرض والقياس والتقدير والإفصاح عن بعض البيانات المالية لتتوافق مع السياسات المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية على النحو المعتمد في المملكة. معلومات اضافية قامت هيئة الموانئ العامة بتوحيد رسوم التفتيش الجمركي اعتبارًا من 1 مارس 2019م وذلك لتوفير الشفافية وتثبيت التكلفة للمستوردين الذي بدوره سيؤدي إلى تحسين الإيرادات في قطاع الميناء خلال العام 2019م ، علماً بأن الأثر المالي لهذا الاجراء سيعتمد على إجمالي عدد الحاويات المناولة خلال العام.

اعتباراً من 1 يناير 2019م ، اعتمدت الشركة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 (عقود إيجار) ولمزيد من المعلومات حول أثر تطبيق هذا المعيار يرجى الرجوع إلى ايضاح رقم (4) المرفق بالقوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019م