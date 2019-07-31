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إعلان إلحاقي من شركة بوان بخصوص اعلان الشركة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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إعلان إلحاقي من شركة بوان بخصوص اعلان الشركة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) إعلان إلحاقي من شركة بوان بخصوص اعلان الشركة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-11-27 الموافق 2019-07-30 التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول والمتعلق بالنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م، نود أن نفيدكم بأن اجمالي الدخل الشامل للربع المماثل من العام السابق والفترة المماثلة من العام السابق قد اختلفت عن ما تم إعلانه سابقاً في النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م، والسبب في ذلك يعود إلى أنه قد قامت الشركة باستبعاد رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة في الإعلان الحالي. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد

مباشر (اقتصاد)

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