"الخبير ريت" يقرر توزيع 15 مليون ريال لمالكي الوحدات

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيعات نقدية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت؛ عن الفترة من 20 مارس/ آذار 2019 حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة الأرباح المقرر توزيعها يبلغ 15.02 مليون ريال على أساس 66.44 مليون وحدة قائمة.

وأضافت الخبير المالية، أن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.226 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.26 بالمائة.

وأوضحت أن نسبة التوزيع تبلغ 2.206 بالمائة من صافي قيمة الأصول كما في يوم الأحد الموافق 30 يونيو/ حزيران 2019.

كما لفتت، إلى أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2019 (نهاية تداول يوم الأحد 18 أغسطس/ آب 2019)، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

وأعلنت شركة الخبير المالية، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، عن إغلاق الطرح الأولي لأسهم صندوق "الخبير ريت" بنجاح، بنسبة تغطية 104 بالمائة للوحدات المطروحة، وبإجمالي أموال مجمعة من الطرح الأولي 247 مليون ريال.

وأنهى الصندوق تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.9 بالمائة، لمستوى 9.95 ريالا للوحدة.

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