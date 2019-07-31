3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود لشهر أغسطس 2019

من: محمود جمال

مباشر: رفعت ثلاث دول خليجية تضم الإمارات العربية المتحدة وسلطمة عمان ودولة قطر، أسعار الوقود، المُقرر تطبيقها مطلع شهر أغسطس/ آب من العام 2019، فيما لم تعلن الكويت والبحرين عن آي تغيرات بهذا الشأن.

ووفقا لرصد لـ"مباشر"، فإن الإمارات سترتفع أسعار البنزين الممتاز من 2.30 درهم ( 0.626 دولار أمريكي) خلال يوليو/ تموز الماضي إلى 2.37 درهم (0.64 دولار أمريكي) في الشهر الجاري 2019.

وسيرتفع سعر البنزين العادي في الإمارات إلى 2.26 سعر درهم ( 0.61 دولار)، بعد أن كان 2.18 درهم (0.593 دولار) في يوليو/ تموز الماضي.

وفي الإمارات أيضا، شهد سعر لتر الديزل زيادات تعد الأقل بين جميع أنواع الوقود، ليرتفع من 3.35 درهم ( 0.911 دولار) في شهر أغسطس/ آب الجاري إلى 2.42 درهم ( 0.66 دولار).

ويشار، إلى أن أسعار البنزين بأنواعه والديزل في شهرأغسطس/ آب تشمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة.

وترجع معايير تحديد أسعار الوقود بشكل شهري، إلى متوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

قطر

وسترفع قطر أسعار البنزين والديزل في أغسطس/ آب الجاري مقارنة بشهر يوليو/ تموز 2019. وبحسب بيان رسمي، ستبلغ أسعار البنزين الممتاز نحو 1.8 ريال (0.49 دولار) في الشهر الجاري مقابل 1.70 ريال (0.467 دولار) في يوليو/ تموز الماضي.

وسيتم أيضا رفع سعر البنزين العادي والديزل إلى 1.9 ريال ( 0.522 دولار). وكانت قطر، أعلنت إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وتغييرها بشكل شهري لمواكبة حركة الأسعار العالمية ابتداء من مايو/ أيار 2016.

عمان

وسترفع سلطنة أسعار البنزين والديزل، لتزيد أسعار البنزين الممتاز إلى 220 بيسات (0.57 دولار) في أغسطس/ أب 2019.

وسيتم أيضا رفع سعر البنزين العادي إلى 210 بيسة (0.54 دولار)، وأسعار الديزل إلى 250 بيسة (0.65 دولار).

السعودية

يشار، إلى أنه في منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري، أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن أسعار بيع البنزين في الأسواق المحلية بالمملكة، خلال الربع الثالث من العام 2019، (يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2019)، بزيادة تراوحت بين 4 إلى 6 بالمائة.

ووفقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر بيع بنزين أوكتان 91 بنسبة 6.25 بالمائة، إلى 1.53 ريال (0.41 دولار)، مقابل سعر بلغ 1.44 ريال (0.38 دولار) في الربع الثاني من نفس العام. وزاد سعر بيع بنزين أوكتان 95 بنسبة 3.8 بالمائة، إلى 2.18 ريال (0.58 دولار)، مقابل سعر 2.10 بلغ ريال (0.56 دولار) بالربع الثاني من العام الجاري.

وقالت "أرامكو" في بيان في بيان سابق لها، إن أسعار البنزين المعدلة سيتم العمل بها اعتباراً من اليوم الأحد 14 يوليو/تموز 2019.

ولم تعلن دول البحرين والكويت عن تغيرات جديدة في أسعار البنزين والديزل ليتم التعامل بها بداية من الشهر الجديد.

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