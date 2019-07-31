إنفاق الحكومة السعودية يرتفع 76.7 مليار ريال بالربع الثاني

من: السيد جمال

>> صرف 46% من مخصصات موازنة 2019 بنهاية النصف الأول

الرياض – مباشر: كشفت وزارة المالية السعودية عن نتائج الميزانية العامة للدولة بالربع الثاني من عام 2019، على مستوى الإيرادات والمصروفات، والتي شهدت تسجيل عجزا بنحو 33.5 مليار ريال؛ مع زيادة مستويات الإنفاق.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري، وفقا لحسابات "مباشر"، زيادة قيمة الإنفاق بـ 76.66 مليار ريال عن الربع الأول من عام 2019، كما أن الربع الثاني سجل زيادة عن الإنفاق بالربع المقارن من العام الماضي بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال.

وأعلنت الحكومة السعودية قبل بداية العام الجاري عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة على مستوى حجم الإنفاق للعام المالي 2019، بمصروفات مستهدفة تتجاوز 1.1 تريليون ريال.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري نموا بحجم الإنفاق بلغت نسبته 5 بالمائة وبزيادة قيمتها 13.28 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

وعلى أساس ربعي، سجل إنفاق الحكومة السعودية ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالربع الأول من العام 2019 بنحو 35.2 بالمائة أو ما يعادل 76.66 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الميزانية، ارتفاع حجم المصروفات على مستوى الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى مستوى 294.23 مليار ريال، مقارنة بـ 280.95 مليار ريال تم إنفاقها بالربع المماثل من العام 2018، ومقابل 217.57 مليار ريال بالربع الأول من 2019.

الإعانات والمنافع ترفع الإنفاق بالربع الثاني

وجاءت الزيادة بإنفاق الحكومة السعودية في الربع الثاني من العام المالي 2019، نتيجة ارتفاع المصروفات ضمن 4 بنود بالميزانية خلال تلك الفترة؛ وعلى رأسها المنافع الاجتماعية والإعانات.

وجاءت تعويضات العاملين – تشمل المكافآت النقدية والرواتب وغيرها – على رأس البنود التي سيطرت على أغلب إنفاق الحكومة السعودية بالربع الثاني من عام 2019؛ بقيمة 130.4 مليار ريال وهى ذات قيمة المبالغ التي تم صرفها للعاملين بالربع المماثل من العام 2018.

وعلى مستوى القطاعات التي أثرت بزيادة الإنفاق، كان أبرزها المنافع الاجتماعية والتي شهدت ارتفاع نسبته 11 بالمائة لمستوى 28.22 مليار ريال، مقابل 25.39 مليار ريال بالربع الثاني من 2018.

وزاد الإنفاق ضمن بند الإعانات التي ارتفعت بنحو 71 بالمائة إلى 7.22 مليار ريال، مقابل 4.23 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقفزت قيمة نفقات التمويل – وهى المبالغ التـي يجـب علـى الحكومة دفعها للدائن مقابـل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقـروض – بأكثر من 100 بالمائة، إلى 5.35 مليار ريال، مقابل 1.52 مليار ريال في الربع المقارن من العام 2018.

مكافآت ورواتب العاملين تقتنص 49% بالنصف الأول

وعلى مستوى إنفاق الحكومة السعودية بالنصف الأول من عام 2019، شهد ارتفاعا وصلت قيمته إلى 30.25 مليار ريال؛ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، مسجلا زيادة نسبتها 6 بالمائة.

وبلغت مصروفات النصف الأول 511.79 مليار ريال، مقابل مصروفات بالفترة المقابلة من العام الماضي بقيمة 481.54 مليار ريال.

وتركزت الزيادة بإنفاق الحكومة السعودية في النصف الأول من العام على 5 بنود بالميزانية؛ هي: تعويضات العاملين، والإعانات، ونفقات التمويل، والمنافع الاجتماعية، والأصول غير المالية.

واستحوذ بند تعويضات العاملين على 49.287 بالمائة من إجمالي إنفاق الحكومة السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري؛ بقيمة 252.21 مليار ريال من 511.79 مليار ريال تم إنفاقها على مستوى جميع البنود بالميزانية خلال تلك الفترة.

وشهدت تعويضات العاملين ارتفاعا نسبته 3 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بقيمتها البالغة 243.75 مليار ريال في النصف الأول من عام 2018، بزيادة قيمتها 8.46 مليار ريال.

وارتفعت الإعانات بأكثر من 100 بالمائة إلى 17.53 مليار ريال، مقارنة بـ 7.22 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي، بمخصصات إضافية تجاوزت 10.3 مليار ريال.

وزادت مخصصات المنافع الاجتماعية – تضم التحويـلات الجاريـة إلـى الأسـر لتلبيـة الاحتياجات الناشئة عـن أحداث مثـل المرض أو البطالـة أو التقاعـد أو الإسـكان والتي تؤدي نقديا أو عينياً - بقيمة 1.27 مليار ريال، لتصل إلى 45.44 مليار ريال، مقابل 44.17 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو 3 بالمائة.

وارتفعت نفقات التمويل 71 بالمائة؛ إلى 9.71 مليار ريال بالنصف الأول من عام 2019، مقابل 5.67 مليار ريال بالفترة المماثلة من 2018، وزادت المصروفات على الأصول غير المالية إلى 90.24 مليار ريال، مقابل 74.04 مليارا بالنصف الأول من العام 2018.

صرف 46% من مخصصات موازنة 2019

وشكلت نسبة المصروفات مع نهاية النصف الأول 46 بالمائة من إجمالي مخصصات موازنة المملكة التريليونية لعام 2019 على مستوى الإنفاق؛ وذلك بقيمة 511.79 مليار ريال من مصروفات تقديرية للعامل بالكامل تبلغ 1.106 تريليون ريال.

واستحوذ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على أعلى نسبة صرف حتى نهاية النصف الأول من 2019، بنحو 57 بالمائة من إجمالي مخصصات القطاع بالموازنة والتي تقدر بـ 172.04 مليار ريال، أنفقت الحكومة منها 98.2 مليارا.

وحل القطاع العسكري بالمرتبة الثانية بمعدلات الإنفاق؛ مع صرف 54 بالمائة من مخصصاته بالميزانية المقدرة بـ 190.98 مليار ريال، تم صرف منها 103.93 مليار ريال.

وجاء قطاع التعليم صاحب أعلى مخصصات بموازنة السعودية لعام 2019 في المرتبة الثالثة بأعلى معدلات الإنفاق حتى نهاية النصف الأول؛ من خلال صرف 49 بالمائة من مخصصاته البالغة 192.62 مليار ريال، بواقع 94.51 مليار ريال.

ترشيحات:

المالية السعودية:انخفاض عجز الميزانية لـ5.7 مليار ريال بالنصف الأول لـ2019

إنفوجرافيك: تفاصيل أداء الميزانية السعودية بالربع الثاني من 2019

الجدعان: نتائج الميزانية بالنصف الأول تعكس فاعلية الإصلاحات المالية

المالية السعودية: ارتفاع الدين العام 12.1% بالنصف الأول

بزيادة 17 مليار ريال..تفاصيل الإنفاق بميزانية السعودية للربع الأول 2019

مسح.. 509.5 مليار ريال إنفاق المستهلكين بالسعودية بالنصف الأول 2019

إنفوجرافيك.. 16.3 مليار دولار تحويلات الوافدين بالسعودية بالنصف الأول لـ2019