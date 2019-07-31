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الطيران المدني السعودية: تخصيص صالة لحجاج مبادرة طريق مكة

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الطيران المدني السعودية: تخصيص صالة لحجاج مبادرة طريق مكة الطيران المدني السعودية: تخصيص صالة لحجاج مبادرة طريق مكة

الرياض ـ مباشر: قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، إنه تم تجهيز صالة مخصصة لاستقبال الحجاج القادمين من الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة.

وأضاف عبدالهادي بن أحمد المنصوري في تصريح، نقلته وكالة الأنباء "واس"، اليوم الأربعاء، أنه تم جدولة الرحلات المخصصة للمبادرة، من خلال توزيع أوقات الرحلات على أيام عمل المبادرة لخدمة ضيوف الرحمن على نحو أفصل.

وأشار إلى أن الحجاج الذين يصلون إلى المملكة ضمن مبادرة طريق مكة عبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ، يجري إيصالهم بسلاسة إلى مقر الحافلات التي تنقلهم مباشرة لمقر سكنهم.

وأكد جاهزية صالات الحج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وتوفر الإمكانات التي تساعد على انسيابية مرور الحجاج وذهابهم بمجرد وصولهم إلى أرض المطار إلى حافلاتهم في وقت قياسي.

وتشمل المبادرة الحجاج القادمين من 5 دول هي: باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، وبنجلاديش، وتونس.

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