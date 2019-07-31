الجيش الليبي يعلن استهداف موقع لعمليات قوات الوفاق في طرابلس

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي، إن "سلاح الجو الليبي قام بعدة غارات جوية وضربات دقيقة لم تتوقف ليلة أمس حيث استهدف الميليشيات المسلحة في منطقة عمليات مدينة غريان"، مشيرا إلى أن "معارك أمس الثلاثاء كانت في الخلة ووادي الربيع وعين زارة وشهدت سيطرة الجيش على تبة دفاعية كانت تعول عليها الميليشيات في الدفاع كنقطة حصينة في طريق تقدم الجيش وأصبحت الآن ضمن أماكن سيطرتنا".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ألقى، الأربعاء الماضي، كلمة أمام الليبيين أعلن خلالها اقتراب حسم معركة طرابلس، مؤكدا أن الجيش سيرفع راية النصر من قلب العاصمة الليبية طرابلس قريبا.

وفي اليوم التالي، قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن الأوضاع في محاور القتال بطرابلس ستشهد عدة مفاجآت.

وقال العقيد ناصر الحاسي، الناطق باسم قاعدة بنينة الجوية التابعة للجيش الليبي، إن القوات الجوية سترد على عمليات الاستهداف، التي قامت بها الطائرات المسيرة من قبل حكومة الوفاق في الجفرة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن قوات سلاح الجوي سترد بقوة على العمليات، إلا أنها لا تحدد التوقيت الذي سترد فيه، خاصة في ظل عمليات الاستهداف التي تقوم به الطائرات المسيرة في العاصمة طرابلس.