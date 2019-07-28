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قيادي جنوبي يكشف هدف الاجتماعات المزمع عقدها في الأردن

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قيادي جنوبي يكشف هدف الاجتماعات المزمع عقدها في الأردن قيادي جنوبي يكشف هدف الاجتماعات المزمع عقدها في الأردن

جى بي سي نيوز  :- كشف قيادي جنوبي هدف الاجتماعات الجنوبية المزمع عقدها في العاصمة عمان.

وقال القيادي في حركة النهضة الجنوبية عبدالرب السلامي في منشور على صفحته في فيس بوك "نحن في العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في اجتماع تنظمه منظمة المعهد الأوربي للسلام، بالتعاون مع مكتب المبعوث الأممي".

وأضاف "الهدف من الاجتماع دعم بناء الثقة والتوافق، وإيجاد مقاربة بين مواقف الأطراف الجنوبية تجاه عملية السلام والتسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة" ، وفق " ابو ظبي الاخبارية " . 

وتوقع السلامي أن يخرج الاجتماع بدعم جهود المبعوث الأممي والدعوة لإنهاء الصراع في اليمن وفق المرجعيات المعتمدة في القرارات الدولية، وتأكيد الشراكة الجنوبية في الترتيبات السياسية للمرحلة الانتقالية، إلى جانب دعم استمرار عقد الحوارات واللقاءات الجنوبية لمراحل قادمة".

وكانت القيادات الجنوبية "حيدر أبوبكر العطاس، وعلي سالم البيض، وعبدالرحمن الجفري وصلوا إلى العاصمة الأردنية عمان في وقت سابق للمشاركة في هذه الاجتماعات".

جي بي سي نيوز

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