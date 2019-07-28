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ملك البحرين يرسل برقية تعزية إلى العاهل السعودي

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أفادت وكالة الأنباء البحرينية أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بعث برقية تعزية ومواساة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود معربا فيها عن تعازيه ومواساته.

© Photo / Presidency Spokesman

وقالت الوكالة "بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية الشقيقة".

وأضافت الوكالة: "أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا جلالته الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته".

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، نبأ الوفاة، مساء اليوم الأحد، وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نشرته جريدة الرياض السعودية:"انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غد الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."

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