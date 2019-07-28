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قبليون يحرقون بئري نفط في اليمن

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قبليون يحرقون بئري نفط في اليمن قبليون يحرقون بئري نفط في اليمن

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين، ينتمون لآل شعلان في عبيدة، أطلقوا النار على حقل أسعد الكامل النفطي في منطقة صافر شرق مأرب، على خلفية مطالبات مالية لشركة صافر، ما أدى إلى اندلاع حريق في بئرين.

وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران في أحدهما، فيما تستمر الجهود في البئر الأخرى.

وحسب المصدر، كثفت قوات الجيش حراستها على منطقة صافر لحمايتها من عمليات تخريب أخرى.

وكانت وزارة النفط اليمنية قد أعلنت سابقا نيتها العمل لزيادة الإنتاج النفطي إلى 110 ألف برميل يومياً وتصدير 75 ألف برميل نفط وإعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري. وتأثر إنتاج اليمن من النفط بالحرب الدئرة منذ 2015 بين تحالف عربي بقيادة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي سيطرت على العاصمة صنعاء وعدة مناطق بالبلاد من قبضة المدعومة من التحاالف.

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