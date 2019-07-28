فيلم يدعي حق اليهود في البتراء وجنوب الأردن يصور بعمان ومخرجه ينسحب!

جى بي سي نيوز :- قال المخرج والفنان الأردني، علي عليان، اليوم السبت، انه انسحب من كاستنغ الفيلم السينمائي العالمي جابر لأن السيناريو يثبت حق اليهود بفلسطين، ويؤكد أن لهم الحق التاريخي في البتراء وجنوب الأردن بحوار صريح ومباشر".

وقال عليان في منشور له على موقع يس بوك :

"انسحبت اليوم من كاستنغ الفيلم السينمائي العالمي (Jaber) والذي سيصور في عمان قريبا، لأن السيناريو يثبت حق اليهود بفلسطين، ويؤكد أن لهم الحق التاريخي في البتراء وجنوب الأردن بحوار صريح ومباشر".

و"تناقشت مع المخرج بالأفكار المطروحة، فقال إنها حقائق تاريخية وأن الفيلم سينفذ كما هو مكتوب لأنه لن يعرض في العالم العربي بل سيعرض في الولايات المتحدة".

و"سألني المخرج سؤالا صريحا قال فيه هل أنت لا تؤمن بالأفكار التي يطرحها الفيلم؟ فأجبته لا طبعا لا أؤمن بها، فقال إذن لن نستكمل العمل معا، وأجبت نعم لن أعمل بهذا الفيلم".