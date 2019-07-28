مقتل مدني وإصابة آخرين بقذائف على حي الحمدانية في حلب

جي بي سي نيوز :- قتل مدني وجرح 10 آخرين إثر قصف نفذته التنظيمات الإرهابية على حي الحمدانية في حلب شمالي سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب: "إن المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح وتحديداً في الجزء الغربي من مدينة حلب استهدفت حي الحمدانية مساء الأربعاء بالقذائف الصاروخية ما أسفر عن مقتل طفلة في الثانية من العمر وإصابة ١٠ آخرين إصابات خطيرة، معظمهم من الأطفال".

وأكد مصدر طبي في مشفى حلب الجامعي لوكالة "سبوتنيك" أن حالات بعض المصابين التي تم إسعافهم إلى المشفى حرجة جداً نتيجة إصاباتهم بشظايا القذائف الصاروخية، التي استهدفت حي الحمدانية السكني حيث لا تزال الطواقم الطبية تجهد لإنقاذ حياة بعض الاطفال المصابين الذين أدخلوا إلى غرف العمليات وغرف العناية المشددة.

من جانبه، أكد مصدر ميداني لوكالة سبوتنيك أن قوات الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف مستهدفة مواقع وتحركات المسلحين في منطقة الراشدين والتي تعتبر مصدر القذائف الصاروخية التي تستهدف معظم أحياء مدينة حلب.