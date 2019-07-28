بندر بن عبد العزيز.. 8 معلومات عن الأمير الذي قبل الملك سلمان يده

ويعتبر الأمير بندر، هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود.

وولد الأمير بندر عام 1923، ووالدته الأميرة بزة الثني أنجبت من الملك المؤسس بندر وفواز بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المتوفي عام 2008.

وترتيب الأمير بندر بين إخوته، العاشر بعد الملك فهد مباشرة.

ولم يتقلد الأمير بندر بن عبد العزيز أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل أمير منطقة الرياض في هيئة البيعة.

وظهر الملك سلمان بن عبد العزيز مع الأمير بندر أكثر من مرة وهو يقبل يده، وذلك في أثناء فترة مرضه.

وللأمير بندر بن عبدالعزيز، 23 ابنا وابنه، منهم الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن بندر، مستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن بندر، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني السعودي.