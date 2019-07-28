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بالصور... ظهور "غير متوقع" للرئيس الأسد وعائلته وسط دمشق

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بالصور... ظهور "غير متوقع" للرئيس الأسد وعائلته وسط دمشق بالصور... ظهور "غير متوقع" للرئيس الأسد وعائلته وسط دمشق

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي وصفحة مطعم "أوريغانو" صورا للرئيس السوري وبجانبه السيدة أسماء الأسد، فيما ظهر نجل الرئيس السوري حافظ بشار الأسد بصورة مع مدير المطعم بسام سمعان.

وكتب مدير المطعم بسام سمعان في صفحة المطعم على الفسيبوك:

"سعدنا باختيار سيد الوطن وأسرته الكريمة مطعمنا أوريغانو ليمضوا وقتاً عائلياً على مائدة مطعمنا المتواضع، وجودهم أضفى جوا من الدفء والمحبة والسعادة، وتواضعهم وبساطتهم خففت من ارتباكنا بحضورهم غير المتوقع!".

وأضاف: "حماك الله وسدد خطاك أنت وعائلتك الكريمة والشفاء العاجل لسيدة الياسمين، إدارة المطعم تتشكركم على هذه الزيارة اللطيفة.. كنت أفتخر بسوريتي والآن أفتخر وأعتز بأنني سوري وبعصر سيد الوطن بشار حافظ الأسد".

يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته عادة ما يزورون المواقع الشعبية في مختلف المحافظات السورية. 

SputnikNews

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