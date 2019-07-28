رياض محرز: بلماضي ربما لا يكمل مسيرته مع المنتخب الجزائري 

جاء ذلك في مقابلة لقائد "محاربي الصحراء" مع جريدة "ليكيب" الفرنسية، السبت 27 يوليو / تموز.

© Photo / facebook\Hafid Derradji - حفيظ دراجي

وأوضح محرز أن نيل المنتخب الوطني الجزائري كأس أمم أفريقيا 2019، الذي أقيم في مصر ، يشبه حصد "ليستر سيتي" لقب بطولة إنجلترا عام 2016.

وتابع: "اللحظات، التي عشتها، عند تسلم بكأس أمم أفريقيا 2019 مع المنتخب الجزائري، تشبه تلك التي عشتها مع فريق ليستر سيتي، عندما أحرزنا لقب بطولة إنجلترا موسم 2015-2016"، مضيفا: "في فريق ليستر سيتي كنا نشعر، أنه لا يوجد أحد يمكنه إيقافنا، وهو نفس السيناريو الذي تكرّر مع المنتخب في أمم أفريقيا هذا العام".

ولفتت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إلى أن منتخب بلاده استفاد من دعم قوي، سواء من طرف السلطات العليا للبلاد أو الجمهور، إضافة إلى امتلاكنا لاعبين جيدين ومدرب ممتاز".

لكن محرز، ألمح في حديثه إلى إمكانية رحيل جمال بلماضي، رغم الانتصار الكبير، الذي حققه، مع المنتخب الجزائري، بالفوز بلقب كأس أمم أفريقيا الأخيرة، حيث قال في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "استمرار بلماضي في منصبه محل شك".

وأشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى قول رياض محرز: "تحدثنا بيننا نحن اللاعبين، إزاء كل ما يحدث حاليا، وبلماضي وحده من يمكنه اتخاذ القرار الذي يناسبه"، مضيفا: "سنحترم قراره".

يذكر أن بعض الصحف الجزائرية تحدثت، الأسبوع الماضي، عن استياء بلماضي، مما يجري مع المنتخب أثناء التحضير للبطولة الأفريقية وخلالها.