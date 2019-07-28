أخبار عاجلة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

رياض محرز: بلماضي ربما لا يكمل مسيرته مع المنتخب الجزائري 

Google+ Print

جاء ذلك في مقابلة لقائد "محاربي الصحراء" مع جريدة "ليكيب" الفرنسية، السبت 27 يوليو / تموز.

© Photo / facebook\Hafid Derradji - حفيظ دراجي

وأوضح محرز أن نيل الوطني الجزائري كأس أمم أفريقيا 2019، الذي أقيم في ، يشبه حصد "ليستر سيتي" لقب بطولة إنجلترا عام 2016.

وتابع: "اللحظات، التي عشتها، عند تسلم بكأس أمم أفريقيا 2019 مع المنتخب الجزائري، تشبه تلك التي عشتها مع فريق ليستر سيتي، عندما أحرزنا لقب بطولة إنجلترا موسم 2015-2016"، مضيفا: "في فريق ليستر سيتي كنا نشعر، أنه لا يوجد أحد يمكنه إيقافنا، وهو نفس السيناريو الذي تكرّر مع المنتخب في أمم أفريقيا هذا العام".

ولفتت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إلى أن منتخب بلاده استفاد من دعم قوي، سواء من طرف السلطات العليا للبلاد أو الجمهور، إضافة إلى امتلاكنا لاعبين جيدين ومدرب ممتاز".

لكن محرز، ألمح في حديثه إلى إمكانية رحيل جمال بلماضي، رغم الانتصار الكبير، الذي حققه، مع المنتخب الجزائري، بالفوز بلقب كأس أمم أفريقيا الأخيرة، حيث قال في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "استمرار بلماضي في منصبه محل شك".

وأشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى قول رياض محرز: "تحدثنا بيننا نحن اللاعبين، إزاء كل ما يحدث حاليا، وبلماضي وحده من يمكنه اتخاذ القرار الذي يناسبه"، مضيفا: "سنحترم قراره".

يذكر أن بعض الصحف الجزائرية تحدثت، الأسبوع الماضي، عن استياء بلماضي، مما يجري مع المنتخب أثناء التحضير للبطولة الأفريقية وخلالها.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم

لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم

لقاءات مع لاعبي النادي المصري قبل بداية الموسم الجديد الدوري الممتاز

لقاءات مع لاعبي النادي المصري قبل بداية الموسم الجديد الدوري الممتاز

أحمد شوبير: فرجاني ساسي من أفضل الصفقات "اللي جت مصر"

أحمد شوبير: فرجاني ساسي من أفضل الصفقات "اللي جت مصر"

تغطية خاصة - الشابة هادية حسني بطلة منتخب مصر للريشة الطائرة تحكي قصة نجاحها

تغطية خاصة - الشابة هادية حسني بطلة منتخب مصر للريشة الطائرة تحكي قصة نجاحها