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"أنصار الله" تقصف مطار نجران بطائرات مسيرة مفخخة

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"أنصار الله" تقصف مطار نجران بطائرات مسيرة مفخخة "أنصار الله" تقصف مطار نجران بطائرات مسيرة مفخخة

وأضافت قناة المسيرة التابعة للجماعة ، أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة على مطار نجران  بعدد من طائرات (قاصف كا - 2)".

وتابعت، " العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار، فيما استهدفت العملية الثانية مرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية أخرى".

وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ "أنصار الله" يحيى سريع، أن " عملية الطيران المسير الواسعة حققت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار".
وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله"، في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.

 

 

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