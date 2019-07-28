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القبض على وافد عربي في الكويت بحوزته 250 كيلو غرام من مخدر الحشيش

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القبض على وافد عربي في الكويت بحوزته 250 كيلو غرام من مخدر الحشيش القبض على وافد عربي في الكويت بحوزته 250 كيلو غرام من مخدر الحشيش

وقالت السلطات الكويتية، إن الرجل (وافد عربي) وكان بحوزته 250 كيلو من مخدر الحشيش و27 كيلو من مادة الشبو، ومبلغ مالي أثناء محاولته تهريبها عبر منفذ العبدلي إلى داخل البلاد.

وأضافت أن الجمارك الكويتية، قامت بالقبض في أثناء محاولته الدخول إلى البلاد، فجر السبت، وتم العثور على 250 كيلو من مادة الحشيش و27 كيلو من مادة الشبو ومبلغ مالي وقدره 30 ألف دولار أميركي.

وأفاد الإعلام الأمني الكويتي بأنه تم تحرير قضية بالواقعة وإحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واستكمال التحريات والتحقيقات للوصول إلى شركاءه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتؤكد الإدارة أن وزارة الداخلية ممثلا في الإدارة العامة للمخدرات تبذل كافة الجهود لضبط المتاجرين والمهربين للمخدرات وتعمل على تجفيف منابعها.

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