أخبار عاجلة

سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
هذه القائمة الكاملة بكل صفقات الزمالك -
أخيرا :محمود متولي في الأهلي واللعيب إنفرد بالصفقة من يناير -
لقاءات مع لاعبي النادي المصري قبل بداية الموسم الجديد الدوري الممتاز -
أحمد شوبير: من حقك أن تختلف مع أي شخص.. ولكن عليك أن تحترمه -
البرهان يكشف حقيقة وجود تنافس بين المجلس العسكري وقوات الدعم السريع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السعودية تحذر: سنعيد هؤلاء الحجاج من حيث جاءوا

Google+ Print

وبحسب الوزارة، فإنه يتطلب حصول كل من يرغب في الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الاجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاجاً قبل حصولهم على تصاريح بالحج.

© AP Photo / Dar Yasin

وبحسب صحيفة "المواطن" ، حذرت الوزارة مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون الحجاج إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات.

وذكرت الوزارة بالعقوبات التي تطبق على المخالفين، وهي السجن 15 يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج، والعقوبة الثانية تغريم المخالف بـ 10000 ريال في المرة الأولى، و 25000 ريال في المرة الثانية، و50000 ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين العقوبات أن يتم ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، وكذلك التشهير بالمخالف.

​وأكدت الوزارة على أن أفراد الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول إلى مكة المكرمة وإعادتهم من حيث أتوا، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم .

وأهابت الداخلية السعودية بالمواطنين والمقيمين بالمملكة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً

"حماية المستهلك" السعودية:لا يحق للمدارس والجامعات زيادة الرسوم..دون موافقة "التعليم"

"حماية المستهلك" السعودية:لا يحق للمدارس والجامعات زيادة الرسوم..دون موافقة "التعليم"

أداء الميزانية واجتماع الوزراء يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

أداء الميزانية واجتماع الوزراء يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم