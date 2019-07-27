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سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم
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الأربعاء 31 يوليو 2019 12:36 صباحاً
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء
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الأربعاء 31 يوليو 2019 12:22 صباحاً
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة
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الأربعاء 31 يوليو 2019 12:14 صباحاً
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب
-
الأربعاء 31 يوليو 2019 12:09 صباحاً
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم
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الأربعاء 31 يوليو 2019 12:07 صباحاً
هذه القائمة الكاملة بكل صفقات الزمالك
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الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:56 مساءً
أخيرا :محمود متولي في الأهلي واللعيب إنفرد بالصفقة من يناير
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الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:56 مساءً
لقاءات مع لاعبي النادي المصري قبل بداية الموسم الجديد الدوري الممتاز
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الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:55 مساءً
أحمد شوبير: من حقك أن تختلف مع أي شخص.. ولكن عليك أن تحترمه
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الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:55 مساءً
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شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
باب الخلق | محمود سعد في مكان الكثيب الاحمر.. المكان الذي قبض فيه موسى عليه السلام ودفن
مصر
Al Nahar TV
السبت 27 يوليو 2019 09:26 مساءً
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