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أمير مكة: من يشكك في خدمتنا للحجاج لديه أغراض سياسية

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أمير مكة: من يشكك في خدمتنا للحجاج لديه أغراض سياسية أمير مكة: من يشكك في خدمتنا للحجاج لديه أغراض سياسية

ذكرت ذلك جريدة "الرياض" ، اليوم السبت 27 يوليو / تموز، مشيرة إلى أن الفيصل، الذي يتولى منصب رئيس لجنة الحج المركزية: "نعتز بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وخادم الحرمين الشريفين عودنا على أن نبذل قصارى الجهد على راحة خدمة الحجاج".

وجاءت تصريحات الفيصل في مقابلة مع قناة "" السعودية، إن لجنة الحج العليا تقوم بالإشراف التام على جميع أمور الحج طيلة موسم الحج، مشيرا إلى أنها تجتمع بعد انتهاء موسم كل حج لتقييم الخدمات التي قدمت للحجاج.

وتابع: "خدمة ضيوف الرحمن شرف للمملكة وللسعوديين، ونشيد بجهود رجال الأمن في الحج وفي التيسير على ضيوف الرحمن".

واستطرد: "الذين يشككون في الخدمات، التي تقدمها المملكة يعلمون في قرارة أنفسهم، أن ما يتحدثون عنه عار تماما عن الصحة".

وقال: "مليارات الريالات تصرف على خدمة الحاج والمعتمر، وتم تدشين مشروع المياه بتكلفة أكثر من 3 مليارات ريال هذا العام، ليخدم فقط المشاعر المقدسة، وسيتم تدشين مشروع جديد للكهرباء بأكثر من 1.3 مليار، الثلاثاء المقبل".

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