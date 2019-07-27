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الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية بشمال صعدة

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الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية بشمال صعدة الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية بشمال صعدة

القاهرة – سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن أركان حرب محور علب قائد اللواء التاسع مشاة، العميد أديب الشهاب: "حررت القوات تبة نايف الاستراتيجية وعدداً من المواقع المحيطة بها في مديرية باقم شمال صعدة، عقب مواجهات عنيفة مع الحوثيين".

وأضاف أن: "الحوثيين تكبدوا خلال المواجهات قتلى وجرحى، علاوة على تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لهم".

وأكد العميد الشهاب: "استمرار العمليات العسكرية في مديرية باقم، حتى الوصول إلى مركزها وتطهيره".

في سياق متصل، أعلن الجيش اليمني مقتل عناصر من جماعة الحوثيين بقصف شنه طيران التحالف على مديرية كتاف شرق صعدة.

وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف على صفحته الرسمية في "الفيسبوك"، أن "طيران التحالف استهدف عربة عسكرية للحوثيين كانت تنقل تعزيزات بشرية في وادي الغول القريب من مركز مديرية كتاف، ما أدى إلى مقتل جميع من كان على متنها".

من جهة ثانية، أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بمقتل وإصابة جنود يمنيين في كمين لوحدة الهندسة التابعة للجماعة، قبالة أبواب الحديد في محور عسير جنوب غربي .

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله"، في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.

SputnikNews

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