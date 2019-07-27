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السراج وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا وتداعيات المعارك في طرابلس

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السراج وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا وتداعيات المعارك في طرابلس السراج وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا وتداعيات المعارك في طرابلس

وذكر بيان صادر عن حكومة الوفاق الليبية إن اللقاء، الذي جاء على هامش جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، تناول "مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات الاعتداء على العاصمة طرابلس، حيث جدد الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين، وأكد الرئيس ماكرون على ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي.".

وبحسب البيان، أكد السراج أن "الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي، وأن قوات حكومة الوفاق الوطني تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس وعن مدنية الدولة، وأشار في حديثه إلى المبادرة التي طرحها في حزيران/ يونيو الماضي للعودة إلى المسار السياسي الذي يقود إلى انتخابات عامة.

يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات عسكرية في مناطق متفرقة، وذلك منذ إعلان قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة العاصمة من سيطرة المليشيات المسلحة حسب تعبيره.

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