كل ما تحتاج معرفته حول ضريبة القيمة المضافة في البحرين

كما نعلم، قررت مملكة البحرين مؤخرًا فرض ضريبة القيمة المضافة (VAT)، فأصبحت تتبع البحرين مسار الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حيث سبقتها لذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. فوافقت حكومتها على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة في المملكة اعتبارًا من 1 يناير 2019.

يعتبر قانون ولوائح ضريبة القيمة المضافة في البحرين أكثر ملاءمةً للمستهلكين وفقًا لمتخصصي ضريبة القيمة المضافة مقارنة بقواعد ضريبة القيمة المضافة تطبق في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، كان الإعلان الأخير الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين بشأن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة قد أحدث تغييرًا كبيرًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أكد هذا الإعلان الأخير الصادر عن وزارة المالية أنها ستستعرض آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال مرحلة التحليل والتجربة لإطلاقها وأنها ستستمر أيضًا في التنظيم والمشاركة في سلسلة من الندوات للشركات والمؤسسات والهيئات رفع الوعي بالجوانب الفنية والقانونية والإجرائية الضريبية.

أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، على أن الوكالات الحكومية تضمن التنفيذ المناسب لإجراءات ضريبة القيمة المضافة من اليوم الأول حتى نهاية الفترة التجريبية لهذا القرار، مع الأخذ في الاعتبار أهمية استقرار السوق.

تفاصيل عن ضريبة القيمة المضافة

كما ذكرنا من قبل، في بداية شهر يناير، أعلنت وزارة المالية البحرينية أنه سيتم تقديم ضريبة القيمة المضافة على مراحل متعددة من خلال خطوات التسجيل الإلزامية الانتقالية.

ووفقًا للوائح، يجب تسجيل الشركات التي تربح أكثر من 5 مليون دينار بحريني بحلول 1 يناير 2019، في حين يتأجل تسجيل الشركات التي تحقق أكثر من 500،000 دينار بحريني و 37،500 دينار بحريني بحلول 1 يوليو 2019 و 1 يناير 2020، على التوالي.

لا يتطلب من الشركات التي تقل عن فئة التسجيل الإلزامي لعام 2019 أن تسجل في العام المقبل، بينما يجب على الشركات التي ترغب في التسجيل طوعًا في عام 2019 أن تتجاوز حد التسجيل البالغ 18،750 دينار بحريني.

ستقدم الشركات الكبيرة الإقرارات الضريبية على أساس شهري، بينما ستقدم الشركات الأخرى إقراراتها كل ثلاثة أشهر. ومع ذلك، لعام 2019، لن تحصل الشركات المسجلة إلا على ثلاث أو أربع فترات ضريبية فقط، اعتمادًا على معدل ربح الشركة. ستكون الإقرارات الضريبية مستحقة في اليوم الأخير الذي يلي الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية. يحدد قانون ضريبة القيمة المضافة في البحرين أيضًا عددًا من الاختلافات عن قوانين ضريبة القيمة المضافة التي تم تنفيذها بالفعل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.







تأثير ضريبة القيمة المضافة على سوق العقارات في البحرين

إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على سوق العقارات والمعاملات العقارية كان مثار جدل في جميع أنحاء العالم، والذي يتم تطبيقه أيضًا على مختلف الوكالات العقارية في البحرين، نظرًا للتعاملات التفاضلية التي يتم تطبيقها على بعض المعاملات، عادة ما تعتمد على الملكية ونوع الاستخدام. في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 1 يناير 2018، ومن المتوقع أن تتبع البحرين هذه الخطوة من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة في أواخر عام 2018 أو أوائل عام 2019.

تدعم قوانين ضريبة القيمة المضافة في منطقة مجلس التعاون الخليجي اتفاقية إطار ضريبة القيمة المضافة الموقعة من قبل أفراد. يمنح الاتفاق لضريبة القيمة المضافة الخيار للدول الأعضاء إما للمعاملات المجانية أو ذات السعر الصفري المتعلقة بقطاع العقارات.