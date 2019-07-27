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وفد برلماني ليبي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن

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بنغازي – سبوتنيك. وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه إن "وفد  رفيع المستوى لمجلس النواب برئاسة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، طلال الميهوب، عقد اجتماعا بكبار المسؤولين في البيت الأبيض ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد للعاصمة الأمريكية واشنطن".

© Sputnik . Sara Nor El-din

وأضاف البيان أن "وفد مجلس النواب الليبي  بحث مع مسؤولي البيت الأبيض سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة على العاصمة الليبية طرابلس، فضلا عن  توضيحه لما يجري في ليبيا وعدد من القضايا الهامة".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.

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